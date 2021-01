🎥 Premier League : Chelsea retrouve le chemin de la victoire

Les Blues sont parvenus à stopper leur série de trois rencontres sans victoires en venant à bout de Fulham.

Mais les choses n'ont pas été aisées et il a fallu attendre la fin de rencontre pour voir le seul but de la rencontre.

La semaine a été compliquée pour Frank Lampard qui fait face à beaucoup de critiques suite aux récents résultats. La victoire offerte par Mason Mount (78e) permettra à l'ancien numéro 8 de Chelsea de respirer un peu.

La victoire s'est donc dessinée en fin de rencontre, et les Blues ont été aidés par l'expulsion de Robinson juste avant la pause, réduisant les Cottagers à dix.

Suite à sa victoire, Chelsea peut recoller avec le top-6 tandis que la saison reste compliquée pour Fulham qui est toujours dans la zone rouge (18e).

Mason Mount gives Chelsea the lead at Fulham



pic.twitter.com/MIkpHZwSvZ