Merveille Bokadi au top cette saison : "Passer un cap par la suite ne serait pas pour me déplaire"

L'international congolais a pris une autre dimension cette saison et fait d'ailleurs partie des meilleurs Rouches depuis le début du nouvel exercice.

Merveille Bokadi fait partie des meilleurs joueurs du Standard de Liège depuis le début de la saison. Mbaye Leye n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à propos de son joueur. "Je l'ai trouvé excellent durant ces six derniers mois. Il est parvenu à très bien jouer en défense centrale et aussi au milieu en tant que N°6", a souligné le T1 des Rouches avant de poursuivre. "Sur le deuxième but dimanche, nous sommes sous pression et Merveille parvient tout de même à dribbler l'attaquant adverse dans notre surface avant de donner un bon ballon à Mehdi Carcela. Il a cette "zen attitude" derrière pour pouvoir réaliser de telles choses. Il fait partie des meilleurs joueurs et doit conserver son bon niveau de jeu jusqu'à la fin de la saison", a précisé le technicien sénégalais.

Cette saison, Bokadi a plus joué en défense centrale qu'au milieu de terrain. "Il n'est pas défenseur mais il nous aide car il a cette capacité de pouvoir évoluer à cette position. Parfois en fin de rencontre, on peut alors le faire monter d'un cran et jouer ainsi au milieu ", a conclu Leye.

L'international congolais était ravi des propos tenus par son entraîneur. "Ça fait du bien du bien d'entendre de tels compliments. Déjà la saison dernière quand il était T2, le coach me parlait et m'encourageait beaucoup. Il me pousse vers l'avant et à tout donner. Il est très proche des joueurs", a expliqué l'ancien pensionnaire du TP Mazembe.

Présent au club depuis 2017, Bokadi ne pense pas à un départ cet hiver. "J'ai atteint un bon niveau de jeu mais je sais que je peux encore faire mieux. Le Standard de Liège est un très grand club mais il est vrai passer un cap par la suite ne serait pas pour me déplaire. Je suis toutefois focus sur le club et je veux finir la saison ici. Nous verrons ce qu'il se passera par la suite", a conclu Merveille Bokadi.