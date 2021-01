Naples place un set gagnant à la Fiorentina, Dries Mertens monte au jeu

Naples a lancé la journée de Serie A par une véritable démonstration face à la Fiorentina.

Naples recevait la Fiorentina pour ouvrir ce samedi de Serie A comptant pour la 18e journée de championnat, et les Partenopei n'ont pas tremblé, s'offrant une véritable démonstration. Dries Mertens a débuté le match sur le banc, montant au jeu à la 73e alors que le score était déjà de 5-0 : un doublé d'Insigne, un but de Demme, un but de Lozano et un but de Zielinski avaient alors mis Naples sur du velours.

Matteo Politano ponctuera le score (6-0), et Naples en profite pour remonter sur le podium tandis que la Fiorentina reste de son côté engluée dans le ventre mou, à la 14e place de Serie A. La Viola n'est même que 5 points au-dessus de la zone rouge.