Encore un défenseur touché à Charleroi: "On n'avait pas besoin de ça"

Déjà privé de plusieurs éléments défensifs avant le coup d'envoi, le Sporting de Charleroi a, en plus, rapidement perdu Jules Van Cleemput, mardi soir, à Anderlecht.

Le latéral droit carolo ne sera resté qu'un quart d'heure sur la pelouse du Lotto Park, mardi soir. Visiblement touché à la cuisse, il a été contraint de quitter la pelouse. Et, comme à Ostende il y a dix jours, c'est Gaëtan Hendrickx qui a dépanné sur le flanc droit.

Combient de temps? "Difficile à dire"

"On n'avait évidemment pas besoin de ça", regrette Karim Belhocine. "On n'avait déjà pas beaucoup de choix défensifs et, d'ailleurs, pas de défenseur de métier sur le banc. Mais c'est comme ça. Il y a des moments dans le football où les circonstances ne tournent pas en votre faveur et il faut faire avec", ajoute-t-il un brin philosophe.

Reste à savoir combien de temps Jules Van Cleemput sera sur la touche. "C'est une blessure musculaire, donc c'est difficile à dire, il faudra attendre les examens." Déjà privé, depuis un moment, de Gjoko Zajkov et Ivan Goranov, et de Steeven Willems depuis le déplacement à Ostende, Karim Belhocine va désormais croiser les doigts pour que la série noire s'arrête.