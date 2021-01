Les premier changements de Mbaye Leye dans son onze de base

Après avoir aligné les mêmes onzes lors de ses deux premiers matchs, Mbaye Leye fait (un peu) tourner.

Pour la première fois depuis son intronisation, Mbaye Leye fait tourner à l'occasion du déplacement à Malines. Trois joueurs intègrent en effet l'équipe qui débutera la rencontre: Damjan Pavlovic prend la place de Hugo Siquet sur le flanc droit, Michel-Ange Balikwisha est préféré à Mehdi Carcela, tandis que Joao Klauss est titulaire pour la première fois avec le Standard.

Deux changements également dans le onze malinois, par rapport à l'équipe alignée samedi à Charleroi: Sheldon Bateau et Gustav Engvall, blessés, sont remplacés par Issa Kaboré et Ferdy Druijf. Les anciens Rouches, Steven Defour et Igor De Camargo entameront la rencontre sur le banc.