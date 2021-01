Covid : plusieurs cas détectés à Seraing avant la reprise

La deuxième partie de la saison de Proximus League débutera ce dimanche pour Seraing. Face à Westerlo, le dauphin de l'Union devrait se présenter sans plusieurs de ses joueurs. Cinq d'entre eux ont été testés positif au Coronavirus.

Après avoir passé plusieurs mois sans jouer de match officiel, le RFC Seraing avait sûrement hâte de reprendre la compétition face à Westerlo ce dimanche. Mais peut-être pas dans ces conditions. En effet, cinq cas de contamination ont été détectés au sein de l'effectif, comme l'a annoncé le club dans un communiqué officiel ce jeudi.

🔴⚫ Plusieurs cas positifs au sein du noyau A : le point avec notre coach, Emilio Ferrera, à trois jours de la reprise de la compétition.https://t.co/jUm9iIJIFS — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) January 21, 2021

C'est un coup dur pour le matricule 167 qui pourrait se déplacer chez les Kempeneers avec un groupe (très) réduit. Au total, huit joueurs devraient manquer la rencontre, puisque en plus des cinq éléments touchés par le Covid-19, trois autres seront absents pour cause de suspension (Mikautade, Nadrani et Sabaouni).

Pourtant, dans son communiqué, le club à la tunique rouge et noire a annoncé qu'il ne souhaitait pas demander le report du match et qu'il était déterminé à jouer. Une volonté réaffirmée par l'entraîneur Emilio Ferrera. "Sauf s’il s’avérait réellement impossible matériellement de disputer ce match, nous jouerons dimanche, même si nous découvrons d’autres cas."