Franck Ribéry bientôt de retour en Bundesliga ?

Arrivé à l'été 2019 à la Fiorentina, le Français n'a inscrit aucun but et distillé 4 passes décisives en 15 matchs de championnat. Une deuxième saison plus compliquée tout à l'image de la Viola actuellement 14ème de Serie A.

En fin de contrat cet été, Franck Ribéry ne devrait pas prolonger son bail avec la Fiorentina selon la Gazzetta Dello Sport. Son salaire important serait un poids pour les dirigeants du club florentin. Mais l'attaquant âgé de 37 ans n'est pas prêt de mettre un terme à sa carrière et serait à la recherche d’un nouveau challenge pour la saison prochaine et verrait donc d’un bon oeil un retour en Bundesliga. "Pour le moment, je ne pense qu'à la Fiorentina, je suis important pour l'équipe. Mais je n'exclus pas qu'après l'aventure ici, je puisse retourner en Bundesliga. Je ne veux rien exclure", a lâch" Kaiser Franck à la Gazetta.