La Juventus intéressée par un jeune défenseur du STVV

Le STVV prend ses distances avec le bas du classement après une saison difficile. Mercredi soir, Peter Maes a encore gagné avec son équipe. Mais tout pourrait bouger dans les rangs des Canaris.

Selon le journaliste sportif Fabrizio Romano, la Juventus souhaiterait s'offrir Liberato Cacace, que le club placerait dans l'équipe U23. Le jeune défenseur néo-zélandais est arrivé l'été dernier au STVV en provenance des Wellignton Phoenix et son contrat court jusqu'en 2023.

Juventus are interested in signing Liberato Cacace from Sint-Truiden as left back [it’d be for the U23 team]. Still details to be sorted to complete Bryan Reynolds deal with Dallas FC. ⚪️⚫️ @SkySport @DiMarzio #Juve