Norwich veut prêter son espoir belge Tyrese Omotoye

Ce n'est pas le nom le plus connu en Belgique, et pourtant à l'instar de De Bruyne, Alderweireld, Tielemans and co, Tyrese Omotoye évolue en Anglettere. Mais peut-être plus pour longtemps. En effet, d'après les informations de Michael Bailey, journalise pour The Athletic, il devrait quitter Norwich sous forme de prêt avant la fin du mois de janvier.

CONFIRMED: Sebastian Soto has been recalled from his loan at Telstar. GBE & work permit sorted.



He's now set to spend the rest of the season at Norwich, initially replacing Tyrese Omotoye's U23s role. Omotoye is now likely to be the one going out on loan.#NCFC #EFL