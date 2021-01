Peter Zulj cartonne en Turquie: "Les critiques en Belgique? Des foutaises!"

Auteur de trois buts en deux matchs avec son nouveau club, l'Autrichien explique pourquoi, selon lui, il n'a pas trouvé son chemin dans le Sporting d'Anderlecht de Vincent Kompany.

Si son aventure à Anderlecht n'est pas encore terminée, il est seulement prêté à Göztepe, Peter Zulj est heureux d'avoir choisi une autre voie. Et il s'exprime sur le terrain: il a inscrit trois buts en deux rencontres de Superlig.

"La Belgique n'a ma jamais aimé"

Pourquoi un tel rendement alors... qu'il n'a pas inscrit le moindre but avec les Mauves? Il estime n'avoir jamais vraiment été utilisé à sa position de prédilection à Anderlecht. "J'étais venu en Belgique comme meneur de jeu, mais Vincent Kompany m'a fait jouer en milieu défensif. Ce n'est tout simplement pas ma position. Je dois être plus près du but pour être décisif", insiste l'international autrichien dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

"Frustrant" pour celui qui était arrivé avec une solide réputation et qui n'a essuyé que des critiques en Belgique. "Les critiques? Des foutaises. Si un joueur ne marque pas, il n'est pas bon. S'il marque. Il est bon. Allez. (...) Au final, la Belgique ne m'a jamais aimé. J'ai aussi joué des rencontres où j'étais important, je gagnais des duels, j'amenais de l'équilibre dans l'équipe. Mais il y avait quand même des commentaires. >Il y avait une étiquette qui me collait à la peau."