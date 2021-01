Coup dur pour Malines privé d'un de ses attaquants pour un moment

Gustav Engvall doit à nouveau être opéré.

Gustav Engvall va devoir subir une nouvelle opération au genou, comme l'indique le FC Malines.

Non pas à cause d'une blessure, mais le Kavé a expliqué via un communiqué que la vis qui avait été placée lors d'une précédente opération, gêne trop Gustav Engvall. Celle-ci devrait donc être retirée.

On ne sait pas exactement combien de temps Engvall sera hors service, mais l'attaquant risque d'être éloigné des terrains pour un moment.