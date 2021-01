🎥 Dante Vanzeir devient le buteur le plus rapide de l'histoire du football belge

La D1B était de retour ce week-end et pour l'occasion, Dante Vanzeir s'est illustré avec l'Union en marquant le but le plus rapide de l'histoire du football belge.

Six secondes. Voici le temps qu'il a fallu à Dante Vanzeir pour ouvrir le score dans la rencontre entre Deinze et l'Union. Ce goal supersonique permet à de l'ancien de Genk de rentrer dans les manuels d'histoire. Il devient désormais le buteur le plus rapide de l'histoire du football professionnel belge. Il a parfaitement lancé les Unionistes dans la rencontre qui se sont finalement imposés 2-4 grâce à trois autres buts de Fixelles (27e) et Undav (58e et 88e). Le précédent record du but le plus rapide était détenu par Victor Osimhen avec Charleroi. L'actuel attaquant de Naples avait inscrit un but en 8,15 secondes. 💨 | 6 secondes : l'@UnionStGilloise vient d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire du football professionnel en Belgique ! 🚄🇧🇪#DEIUSG pic.twitter.com/OpFwqaXxZH — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 23, 2021