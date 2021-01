Philippe Clement boit du petit lait: "Ce n'est pas qu'une victoire sportive"

Mené au score, le Club de Bruges a inversé la tendance pour s'imposer contre son dauphin.

C'est un Philippe Clement tout sourire qui est venu en conférence de presse ce dimanche, quelques minutes après la victoire des siens contre le Racing de Genk. Le T1 des Gazelles ne pouvait pas cacher sa satisfaction, tout en appréciant la prestation de son adversaire du jour.

"Je suis satisfait de beaucoup de choses. Nous avons bien commencé la rencontre, nous avons mis la pression et nous avons eu des occasions. Mieux encore, nous avons ouvert le score et c'était mérité, tout était alors sous contrôle. Ensuite, durant 10 à 15 minutes, nous avons reculé et Genk est revenu dans le match. Ils ont eu deux occasions et deux fois le ballon est rentré."

Mais après la pause, tout a changé car l'équipe n'a pas douté: "Les joueurs ont continué de croire en eux. Ils ont continué le pressing pas seulement pour égaliser mais aussi pour gagner. Ce n'est pas seulement une victoire sportive mais aussi une victoire mentale, et c'est encore mieux de le faire contre l'une des meilleures équipes du pays".