Ibrahimovic accusé de racisme après le clash avec Lukaku, Paul Pogba réagit

Ce mardi soir lors du match opposant l’Inter à l’AC Milan en Coupe d’Italie, il y a eu un gros clash entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Deux anciens coéquipiers de Paul Pogba du côté de Manchester United.

Le champion du monde 2018 a d'ailleurs commenté sur Twitter les accusations de racisme à l’encontre du suédois qui aurait dit au Diable Rouge : "Retourne faire ton vaudoo avec ta mère".

"Zlatan...raciste ? Il m’aime trop, il est la dernière personne que je considère comme raciste ! Allons donc, ne plaisantez pas avec celui-là !", a tweeté la Pioche.

Zlatan... racist? 🤨 He loves me too much so he's the last person I'd think of as racist! Come on, don't joke with that one! 🤣