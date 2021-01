Les premiers pas "encourageants" d'un "pur neuf" maison à OHL

Privé de son buteur Thomas Henry à Charleroi, Marc Brys a pu compter sur un jeune attaquant issu du crû qui découvrait quasiment la Pro League et qui a rendu de précieux service à la pointe de l'attaque louvaniste. Prometteur.

En plus de connaître une passe difficile (à peine deux victoires sur les huit derniers matchs de championnat) et d'avoir reculé à la sixième place du classement, Marc Brys doit à nouveau faire face aux blessures et aux soucis de sélection. Mercredi à Charleroi, le coach louvaniste a dû faire sans Thomas Henry suspendu, avant de voir successivement, Xavier Mercier et Thibault Vlietinck, quitter le terrain légèrement blessés.

Mais OHL a pu compter sur les jeunes du crû et ils ont fait impression sur le coach. "C'est fantastique de voir comment Daan Vekemans et Arthur Allemeersch se sont battus. Ils ont aussi su contribuer à notre jeu en combinaisons et ils se sont tous les deux créé une belle occasion. C'est positif et très prometteur pour l'avenir", insiste le coach louvaniste.

"Il a montré qu'il était prêt à jouer"

Et si Daan Vekemans (20 ans) avait déjà bien goûté à la Pro League avant de monter sur la pelouse du Mambourg (11 matchs et plus de 230 minutes cette saison), c'était presque une première pour Arthur Allemeersch (19 ans) qui n'avait jusque-là joué qu'une minute au compteur et qui était l'invité surprise du onze de base d'OHL. Un baptême du feu franchi avec mention. "Il a évolué calmement ces derniers mois et c'est une bonne chose car ça veut dire qu'à côté de Thomas Henry, on a un deuxième pur neuf dans l'effectif".

Ce n'était pourtant pas la première fois que Marc Brys était privé de son buteur. Mais contre Charleroi, déjà, et à Mouscron, le coach louvaniste avait décidé de jouer sans attaquant de pointe. Il ne regrette pas d'avoir changé son fusil d'épaule mercredi soir. "Comme il le fait à l'entraînement au quotidien, il a montré contre Charleroi qu'il était prêt à jouer", estime Marc Brys.

Le jeune attaquant louvaniste, qui a fait une grande parties de ses classes dans la cité estudiantine et qui a également sur son CV cinq caps et un but avec l'équipe nationale U17, peut donc sans doute s'attendre à recevoir plus souvent sa chance dans les mois à venir.