Mbaye Leye satisfait des siens : "L'état d'esprit et la manière sont là, ça me plait"

Le Standard de Liège a failli enregistrer sa première défaite sous l'ère Mbaye Leye ce jeudi soir à Ostende. Les Côtiers étaient sur le point de prendre les trois points mais Merveille Bokadi en a décidé autrement dans les dernières secondes de la rencontre.

Un déplacement à Ostende est tout sauf facile, le Standard de Liège a pu le confirmer ce jeudi soir. Les Rouches se dirigeaient vers leur première défaite de l'année mais Bokadi a arraché le nul en toute fin de rencontre. "J'ai vu une équipe qui a joué au football avec de belles phases de jeu et qui méritait peut-être un peu plus. Nous avons fait des erreurs comme sur leur deuxième but mais c'est ainsi, tout ne peut pas être parfait. J'ai apprécié la manière et le tempo. Avec cette égalisation en toute dernière minute, nous sommes sur la bonne voie", a confié Mbaye Leye au micro d'Eleven Sports.

Le deuxième but des Côtiers est survenu suite à une glissade de Maxime Lestienne. Un Ostendais a ensuite récupéré le cuir et centré à destination de Sakala. Seul, Cimirot a raté son contrôle et permis au Zambien d'aller tromper Bodart. "Un malentendu entre Maxime (Lestienne) et Nicolas (Gavory) à la base. Mais cela arrive. Lors des quatres rencontres précédentes, nous avons commis des erreurs qui n'ont pas été exploitées par nos adversaires. Ce jeudi soir, ce fut le cas. Cimirot a voulu contrôler le ballon de la poitrine à la place de la tête et nous prenons un but. Nous sommes alors menés mais nous avons poussé pour revenir. Chose faite à la fin de rencontre", a souligné le technicien sénégalais.

Le T1 des Rouches a voulu retenir le positif. "Dans l’ensemble, c’est bien. Plusieurs personnes m’ont dit que ce match-là, nous l’aurions perdu au mois de novembre. Nous avons pris un point, c’est du positif. Il faut continuer de la sorte L’état d’esprit et la manière sont là, ça me plait", a conclu le coach du matricule 16.