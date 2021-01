Brandon Mechele souffle ses 28 bougies: "Pas de temps de faire la fête"

A défaut de faire une fête du tonnerre, le défenseur a trouvé le chemin des filets.

Brandon Mechele aime faire les choses en grand. Ce jeudi il fêtait ses 28 ans, et histoire de marquer le coup il a inscrit un nouveau but, le deuxième de sa semaine quelques jours après le but décisif contre Genk. Le défenseur du Club revient sur la rencontre de son équipe.

"Nous ne sommes pas bien rentrés dans le match, avec trop peu de tempo et de jeu. Puis j'ai la chance de marquer ce but, sur un superbe assist de Kossounou. Ensuite, nous avons été meilleurs que le Cercle et nous nous sommes imposés."

"Après le 1-2, nous avons essayé de contrôler le match au maximum, en essayant de marquer un but pour éviter qu'un ballon tombe bien pour le Cercle. Est-ce que je vais faire la fête pour mon anniversaire? Je ne pense pas, il faut déjà se concentrer sur la prochaine rencontre".



28 ans, deux buts en une semaine et son équipe qui domine le championnat: ce n'est pas la plus mauvaise période de Brandon Mechele.