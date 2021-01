L'Inter et la Roma prêts à s'échanger deux indésirables?

Ce serait du gagnant-gagnant !

Poussé vers la sortie par l'AS Rome, en raison de ses mauvaises relations avec son entraîneur Paulo Fonseca, l'attaquant Edin Dzeko (34 ans, 15 matchs et 7 buts en Serie A cette saison) devrait rebondir à l'Inter Milan. Selon la presse italienne, les deux clubs négocient un échange avec Alexis Sanchez (32 ans, 12 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) et les discussions avancent bien.

Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur nerazzurro Antonio Conte n'a pas démenti l'information, mais il reste prudent. "Je ne vais pas parler de Dzeko à l'Inter car ce n'est pas notre joueur pour l'instant. Ce n'est pas moi qui demande de signer Dzeko, c'est le club qui décide. Je veux qu'Alexis Sanchez reste concentré pour le prochain match", a indiqué le coach de l'Inter.