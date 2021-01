Merveille Bokadi a évité la défaite du Standard à Ostende : "La dynamique reste bonne"

Ce jeudi soir en clôture de la 24ème journée de Jupiler Pro League, Ostende accueillait le Standard de Liège.

Alors qu'Ostende filait vers la victoire, Merveille Bokadi a arraché le partage dans les dernières secondes pour le Standard de Liège. Un nul qui permet aux Rouches de rester invaincus sous l'ère Mbaye Leye. "C'est grâce à la mentalité affichée que nous sommes parvenus à égaliser et prendre ce point en toute fin de rencontre", a confié Bokadi à l'issue de la rencontre au micro d'Eleven Sports.

Les Rouches ont poussé et tout donné en seconde période. "Nous avons bien joué et fourni beaucoup d'efforts, nous sommes contents de repartir avec ce point", a souligné le Congolais.

Le Standard de Liège reste invaincu et affiche un joli bilan de 13 points sur 15. "La dynamique reste bonne mais nous devons continuer de travailler pour gommer certaines erreurs. Mon but ? J'ai coupé derrière le défenseur et je ne me suis pas posé la question", a conclu Merveille Bokadi.