Le Beerschot rebondit à OHL et se rapproche du top 4 !

Le Beerschot semble sorti de sa mauvaise passe : les Rats ont gagné un deuxième match en trois rencontres et reviennent à portée du top 4.

Après avoir été contraints au partage contre le KV Courtrai (0-0), le Beerschot se déplaçait chez l'autre promu avec pour ambition claire de rebondir pour dépasser l'autre promu au classement. C'est chose faite : les hommes de Will Still confirment leur bonne passe et le remplaçant de Hernan Losada sur le banc anversois est toujours invaincu avec un 7/9 suite à cette victoire à OHL (0-1).

Il aura fallu que Tarik Tissoudali, qui a débuté sur le banc (et pourrait rejoindre La Gantoise dans la foulée...), monte au jeu pour débloquer la situation en faveur du Beerschot à la 74e face à un OHL qui reste sur trois rencontres sans victoire. Avec ce résultat, le Beerschot grimpe à la 5e place du classement, dépassant OHL qui reste à deux points du top 4 mais peut voir celui-ci s'envoler ce week-end.

30/01/2021 16:15 KV Malines - KRC Genk 0-0 30/01/2021 18:30 OH Louvain - Beerschot 0-1 30/01/2021 18:31 Eupen - Excel Mouscron 1-1 30/01/2021 20:45 KV Courtrai - Charleroi 0-1