Charleroi: deux alertes en fin de rencontre, mais pas d'inquiétude

Ils ont tous les deux quitté la pelouse du Stade des Eperons d'Or en grimaçant, mais Karim Belhocine n'était pas trop inquiet en fin de rencontre.

Le Sporting de Charleroi a vécu une soirée quasiment parfaite, samedi, au Stade des Eperons d'Or, où il est venu à bout du KV Courtrai pour valider sa première victoire de l'année. Et aucune blessure ne devrait venir noircir le tableau.

Même si Ryota Morioka et Kaveh Rezaei ont quitté la pelouse en grimaçant? "Ryota a eu une petite alerte au niveau du quadriceps en première période et Kaveh Rezaei avait déjà dû sortir la semaine dernière pour des douleurs au dos. On n'a pas voulu prendre de risque et c'est pour ça qu'ils ont été remplacés", explique Karim Belhocine.

Pas de mauvaises nouvelles supplémentaires donc pour les Zèbres, qui entameront leur parcours en Coupe de Belgique mercredi contre Westerlo, avant de recevoir Zulte Waregem, dimanche prochain, en championnat.