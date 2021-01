L'exclusion de Timothy Derijck contre Charleroi fait débat: "C'est sévère"

Secoué par le Sporting de Charleroi, le KVK a, en plus, perdu son capitaine à 30 minutes de la fin. Un carton rouge qui laisse les Kerels sceptiques.

On ne peut pas vraiment parler de tournant du match, puisque le marquoir indiquait déjà 0-2 en faveur des Zèbres. Et Kaveh Rezaei était peut-être parti pour inscrire le troisième. Mais Timothy Derijck l'a accroché par le short et Wim Smet n'a pas hésité. Carton rouge direct et double peine pour le KVK: sur le coup-franc qui a suivi, Mamadou Fall plantait le troisième et enterrait définitivement les espoirs du KVK de revenir dans la partie.

Fallait-il exclure le capitaine courtraisien? "C'est un carton rouge sévère", estime Lucas Rougeaux. "Parce que j'étais à hauteur de la phase et je ne pense pas que Timothy soit vraiment dernier homme."

Les doutes aussi dans l'esprit d'Yves Vanderhaeghe. "C'est difficile à dire. Certains arbitres le donnent, d'autres pas. Malheureusement pour nous, ici, il a décidé que c'était rouge." Mais le coach du KVK insiste, ce n'est pas l'exclusion qui a précipité la défaite des siens. "On a perdu parce qu'on n'a pas été assez agressifs", conclut-il.