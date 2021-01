Mbaye Leye : "Le Standard actuel n'est pas prêt à rivaliser avec ce Club de Bruges"

Ce dimanche après-midi, le Club de Bruges a remporté le choc face au Standard de Liège (3-1). Les Blauw en Zwart enchaînent une septième victoire de suite tandis que les Rouches enregistrent leur première défaite de l'année.

Le Standard de Liège a perdu pour la première fois sous les ordres de Mbaye Leye ce dimanche. Le matricule 16 s'est incliné face à l'ogre brugeois. "On peut faire une analyse très courte du match. Nous sommes tombés sur un Bruges dans un bon jour avec des joueurs qui ne rataient aucun contrôle. Et nous avons malheureusement marqué trop tôt et Bruges a alors directement pressé. En seconde période, nous avons tenté de les faire douter un peu mais c'était compliqué aujourd'hui. Je suis fier de perdre contre une équipe plus forte que la mienne", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

Toutefois, le T1 des Rouches espère que cette défaite permettra à ses troupes de s'améliorer. "En venant, beaucoup disaient que nous n'avions rien à perdre et tout à gagner car nous allions affronter la meilleure équipe de Belgique. Il faut être physiquement et techniquement au top pour jouer contre Bruges. Néanmoins, le Standard actuel n'est pas prêt à rivaliser avec ce Club de Bruges. Il faut dire ce qui est. Notre apprentissage continue et il faut apprendre de nos erreurs même si elles se sont payées cash ce dimanche. Cette défaite devait arriver à un moment ou l'autre. Il faut regarder devant désormais", a souligné le technicien sénégalais avant de revenir sur les deux premiers buts.

Selim Amallah et Abdoul Fessal Tapsoba étaient absents de la feuille de match. "Selim est blessé et Tapso, c'était un choix car j'avais 24 joueurs à ma disposition", a conclu Leye.