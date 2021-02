Une Union transfigurée : "Heureusement qu'on prend ce carton rouge, en fait ..."

L'Union n'était pas dans son match, mais a été transfigurée par le carton rouge : les pensionnaires du Parc Duden n'ont pas paru un seul instant être en infériorité numérique, que du contraire.

Et dire qu'avant cette expulsion, jugée sévère par plusieurs unionistes, le match était ... équilibré. Teddy Teuma, lui-même en grande difficulté en première mi-temps, le reconnaît : "La première mi-temps n'était pas bonne, c'était assez brouillon. Mais ce n'était pas non plus catastrophique, on perd 1-0 sur un superbe but. Je suis fier du groupe parce qu'on est remontés plus calmes sur le terrain", explique le médian français.

Jusqu'à l'heure de jeu et les tournants : l'entrée au jeu conjointe de Dante Vanzeir et Casper Nielsen, puis l'exclusion de Marcel Mehlem. "Le carton rouge a été une force pour nous, honnêtement. Je dirais même : heureusement qu'on prend ce carton parce qu'à partir de ce moment, on s'est dit qu'il n'y avait plus rien à perdre, on a tout donné, tous unis", se réjouit Teuma.

Felice Mazzù, de son côté, sourit : "Peut-être que quand vous prenez un carton jugé sévère, car selon moi la jaune était suffisante des deux côtés, cela vous motive à aller chercher quelque chose, le mental prend le dessus sur la fatigue et c'est ce qui s'est passé".