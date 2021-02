Croky Cup : l'Olympic de Charleroi crée la surprise !

Suite et bientôt fin des 1/16e de finales de la Croky Cup.

Olympic Charleroi - Zulte-Waregem

En première période, les Dogues tenaient le coup face à Zulte-Waregem dominateur, qui passait près d'ouvrir le score par De Bock (barre transversale) mais butaient sur Moriconi, le portier local. Après la pause, la rencontre baissait d'un ton mais les hommes de Davy De Fauw (en l'absence de Francky Dury) ne trouvaient pas la faille. Finalement, les Dogues ne laissaient pas passer leur seule occasion franche de la rencontre et Delbergue (79e) ouvrait le score, un but qui coupait les jambes des joueurs de Zulte. En fin de rencontre, Momo Dahmane passait même près du 2-0. Après près de 4 mois d'inactivité, l'Olympic crée la surprise et sort Zulte-Waregem. Les Dogues retrouveront Eupen au tour suivant.

Lokeren-Temse - STVV

Peter Maes retrouvait 'son' Lokeren mais pas de place pour les sentiments. Les Canaris ont fait le boulot et accèdent au tour suivant grâce à Ducken Nazon qui ouvrait le score en première période, et Tatsua Ito doublait la maise après le repos.

Waasland-Beveren - Ostende

Frey (22e) ouvrait le score pour Waasland-Beveren. Les Côtiers se montraient dangereux à plusieurs reprises avant de trouver la faille par Makhtar Gueyé (38e). Après le repos, Fauchier (54e) redonnait l'avance aux locaux, mais Makhtar Gueyé (73e) à nouveaux se mettait en évidence avec un doublé. Hjulsager (76e) était inspiré et inscrivait le but de la qualification pour le KVO.