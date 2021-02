La sélection brugeoise: avec des jeunes et les deux dernières recrues

Battu en finale par l'Antwerp l'été dernier, le Club de Bruges entame son parcours en Coupe de Belgique contre Olsa Brakel, ce mercredi. Une rencontre que ne disputeront pas de nombreux cadres brugeois: Simon Mignolet, Odilon Kossounou, Clinton Mata et Ruud Vormer sont, notamment, laissés au repos.

Place aux jeunes donc? Ignace Van Der Brempt, Maxim De Cuyper, Thomas Van Den Keybus et Youssouph Badji sont tous dans la sélection. Ainsi que les deux dernières recrues du Club de Bruges: Nabil Dirar et Tahith Chong.

First selection for Chong & Dirar. Welcome back, Mitrovic! 👊🏼🤩 #CluBra pic.twitter.com/d0vEFqHOLc