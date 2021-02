Les Diables Rouges retournent à Louvain pour le début de la campagne pour le Mondial 2022

En mars prochain, la Belgique débute sa campagne qualificative pour le Mondial 2022 face au Pays de Galles. Ce match ainsi que le prochain à domicile le 30 mars contre la Biélorussie se tiendront à Louvain.

La Belgique avait terminé sa campagne de Ligue des Nations à Den Dreef, le stade d'OHL à Louvain ; elle y commencera également sa campagne qualificative pour le Mondial 2022. Les 24 et 30 mars prochains, face au Pays de Galles et la Biélorussie, les Diables Rouges quitteront encore le Stade Roi Baudouin pour jouer à Louvain, à huis-clos, a communiqué l'Union Belge.

"L’URBSFA connaît bien le stade de Louvain, où sont également disputés les matchs à domicile des Red Flames et des U21. La Fédération Belge de Football tient à remercier le club d’Oud-Heverlee Leuven et la ville de Louvain pour leur hospitalité et leur bonne collaboration", lit-on dans le communiqué de la RBFA.