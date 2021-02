Voici le onze de Seraing et du Standard de Liège : Sissako titulaire

Derby liégeois au programme ce mercredi soir du côté du Pairay. Le RFC Seraing recevait le Standard de Liège en seizième de finale de la Coupe de Belgique.

Ce derby liégeois était l'une des affiches de ces seizièmes de finale de la Croky Cup et beaucoup espéraient qu'il tiendrait ses promesses. Côté sérésien, Emilio Ferrera alignait pouvait compter sur le retour du buteur maison, Georges Mikautadze. Côté rouche, Mbaye Leye avait décidé de faire souffler Lestienne, Balikwisha et Muleka et de titulariser Sissako, Jans et Tapsoba.

Baptême du feu pour le jeune Moussa Sissako (20 ans) qui va disputer sa première rencontre avec le Standard de Liège.

RFC Seraing : Mignon, Swers, Pierrot, Nadrani, Kilota, Cisse, Lahssaini, Bernier, Milicevic, Ndiaye, Mikautadze