Benat San José a pu souffler: "Cette semaine de repos a fait du bien à tout le monde"

Les Pandas n'ont pas joué en Coupe de Belgique, de quoi préparer La Gantoise de la meilleure des façons.

Pour la première fois depuis bien longtemps, Eupen et Benat San José ont pu préparer la rencontre dans le calme. "C'était très important pour nous", a déclaré le T1 des Pandas en conférence de presse. "Nous n'avons pas joué mercredi, on a donc pu récupérer. On a aussi pu travailler un peu plus tactiquement sur la rencontre, on se sent vraiment bien. Nous en avions vraiment besoin".

Ce repos, Eupen veut s'en servir pour passer un cap: " Nous devons encore prendre des points car nous pouvons réaliser la meilleure saison du club: le plus de points, la meilleure position au classement. C'est très important, et en plus nous avons encore assez de matches pour rêver et peut-être terminer dans le top 10."

Le premier de ces 9 matches aura lieu à La Gantoise: "Ce sera difficile. C'est une grosse équipe même s'ils ne sont pas dans leur meilleure saison. Ils ont un coach d'expérience mais nous voulons faire un bon match. On veut faire un bon match, avoir des opportunités et nous devrons aussi être forts en défense car ils ont des attaquants qui vont vite".