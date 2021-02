Kemar Lawrence explique son style de jeu : "Je suis avant tout un défenseur"

Arrivé à Anderlecht il y a un an, Kemar Lawrence enchaîne enfin les matchs sous la tunique des Mauves. En conférence de presse, le joueur est revenu sur ses récentes prestations avec le RSCA.

C'est une bonne dynamique pour Kemar Lawrence. Alors qu'il a vécu une première partie de saison compliquée (5 matchs seulement), le Jamaïcain est désormais titulaire sur le flanc gauche de la défense des Mauves. De retour en forme, le joueur de 28 ans a évoqué ses performances avec le Sporting.

Dans des propos relayés par La Dernière Heure, le principal intéressé a surtout insisté sur l'importance pour lui de rester solide défensivement. "J’ai une liberté totale de l’entraîneur mais je dois bien réfléchir avant de monter. Les conditions doivent être réunies pour que l’équilibre de l’équipe reste. Je suis avant tout un défenseur, malgré mon surnom et ma réputation".

Débarqué à Bruxelles il y a un an en provenance des New York Red Bulls, le natif de Kingston n'a disputé que 11 rencontres (738 minutes) depuis son arrivée en Belgique. Vincent Kompany semble lui faire confiance aujourd'hui et devrait de nouveau l'aligner dès le coup d'envoi face à Genk demain (coup d'envoi à 18h15).