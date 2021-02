Igor De Camargo : "Une prolongation de contrat ? Nous verrons bien"

Buteur victorieux lors de la rencontre contre le Cercle, Igor De Camargo a montré qu'il n'avait pas perdu son sens du but. Va-t-il prolonger l'aventure du côté de Malines ?

Igor De Camargo a été le sauveur de Malines en inscrivant le but de la victoire en toute fin de rencontre face au Cercle : "C'est une belle victoire. Nous avons fait preuve de patience et nous avons cru en nos capacités", expliquait l'attaquant en conférence de presse.

Sur son but, le drapeau de l'assistant s'est levé et le Belgo-Brésilien a dû patienter un certain moment avant que celui-ci ne soit validé : "Cela n'a pas de sens de la part de la VAR d'attendre autant de temps. L'émotion de marquer un but est tout simplement partie".

Du haut de ses 37 ans, De Camargo montre qu'il a toujours l'instinct du buteur, lui qui a inscrit cinq buts depuis le début de la saison. Un argument supplémentaire pour une prolongation de contrat ? "Malines sait ce que je vaux. Nous verrons bien", a-t-il conclu.