Ligue des Champions : Leipzig-Liverpool se jouera... en Hongrie

Le match aura bien lieu. Alors qu'une forte incertitude planait autour de l'affiche entre le RB Leipzig et Liverpool depuis quelques jours, un stade a finalement été désigné pour accueillir la rencontre. En effet, cette dernière se déroulera le mardi 16 févirer à la Puskas Arena, à Budapest (capitale de la Hongrie).

Our first-leg tie with @RBLeipzig_EN will be played at the Puskas Arena. #LFC | #UCL