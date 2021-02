Un partage "rageant" pour Charleroi et Karim Belhocine

Il n'aura manqué qu'un peu plus de 60 secondes au Sporting de Charleroi pour valider trois points précieux. Forcément frustrant pour les Zèbres qui ont mené pendant la quasi-intégralité de la rencontre...

Après des victoires contre Courtrai et Westerlo, le Sporting de Charleroi espérait enchaîner, dimanche après-midi, contre Zulte Waregem et ça avait très bien commencé. "On a marqué très vite, on a montré de belles intentions et on s'est créé de belles situations", confirme Karim Belhocine.

"Quand on ne parvient pas à faire le break..."

Mais le Sporting n'a jamais su enfoncer le clou et c'est sans aucun doute ce qu'il aura manqué dimanche. "On a eu plusieurs occasions de faire le break et quand vous ne le faites pas, la plupart de temps, ça se retourne contre vous", remarque le coach du Sporting.

Exactement le scénario "frustrant" vécu par les Zèbres contre le Essevée. "C'est le genre de match où il faut surtout éviter de reculer, malheureusement c'est ce qu'on a fait. Et ça nous coûte deux points. C'est rageant." Deux points qui pourraient peser lourd au décompte final et c'est sans doute ce qui contrarie le plus les Carolos.