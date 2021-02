Merci Robert! Lewandowski envoie le Bayern en finale de la Coupe du monde des clubs

Le Bayern se rapproche de sa seconde Coupe du Monde des Clubs grâce à son inépuisable buteur.

Elu meilleur joueur du monde en fin d'année 2020, Robert Lewandowski s'évertue à justifier ce trophée. Le Polonais avait pourtant loupé un penalty, vendredi, lors de la courte victoire du Bayern à Berlin (0-1), il s'est fait pardonner, lundi soir, en demi-finale de la Coupe du monde des clubs.

C'est lui qui a indiqué le chemin de la finale aux Bavarois, contre les Égyptiens d'Al Ahly, en inscrivant les deux buts du Bayern. Le premier après 17 minutes de jeu, le second à cinq minutes du terme de la rencontre.

Les 30e et 31 buts de la saison de Robert Lewandowski qui valent leur pesant d'or: déjà champion d'Allemagne, vainqueur de la Coupe et de la Supercoupe nationales, mais aussi lauréat de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d'Europe, le Bayern aura l'occasion de parachever son œuvre et de s'offrir la deuxième Coupe du monde de son histoire, huit ans après celle conquise sous les ordres de Pep Guardiola.

Mais il faudra pour ça vaincre les Tigres et André-Pierre Gignac, buteur à trois reprises en deux matchs de Coupe du monde, jeudi soir.

OUVERTURE DU SCORE DE LEWANDOWSKI !! #ClubWC pic.twitter.com/xZ12rmfkB6 — Le Football en VOD XXIV (@le_xxiv) February 8, 2021