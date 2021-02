L'AS Eupen diffusera également la rencontre de Croky Cup gratuitement

Eupen affronte l'Olympic Charleroi cet après-midi. Un match que les supporters des deux clubs pourront suivre gratuitement sur diverses plateformes.

Alors que l'Olympic Charleroi a déjà fait savoir en début de semaine que le 8e de finale de Croky Cup entre les Dogues et l'AS Eupen serait, en accord avec Télé-Sambre, diffusé gratuitement en streaming sur le site internet du club, c'est au tour de l'AS Eupen de mettre en place un streaming cet après-midi.

Le club germanophone a fait savoir via un communiqué que la rencontre serait diffusée via le site officiel de la KAS, et commentée par le speaker emblématique du Kehrweg André Palm. Deux options, donc, pour les fans des deux clubs, dès 17h !