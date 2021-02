Les quarts de finale de Croky Cup connus : le Standard face à Bruges, Anderlecht épargné !

Dans la foulée de la victoire anderlechtoise à l'Union, le tirage des quarts de finale de Croky Cup a eu lieu.

L'affiche de ces quarts de finale sera à n'en pas douter le choc entre le Standard de Liège et le Club de Bruges, respectivement tombeurs de Courtrai et de l'Antwerp en 8es. C'est le seul duel du G5 à ce stade : Genk affrontera de son côté le KV Malines, La Gantoise se déplacer à Eupen et le RSC Anderlecht sera opposé au Cercle de Bruges.