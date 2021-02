Mauricio Pochettino s'en prend aux arbitres à la suite de la nouvelle blessure de Neymar

L'entraîneur du PSG s'est exprimé après la blessure de Neymar, qui pourrait louper la première manche du duel contre le FC Barcelone.

Touché aux adducteurs, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar est sorti sur blessure face à Caen lors de la victoire des Parisiens (0-1) mercredi à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France. En conférence de presse, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a déploré un manque de protection de la part des arbitres par rapport à ses joueurs.

"Me plaindre du style de l'adversaire ? Non, je ne peux pas me plaindre de l’équipe adverse, la seule chose que je peux dire c’est que parfois, durant le match, il y a de la frustration parce qu’il y a le sentiment de ne pas être protégé par l’arbitrage. C’est une sensation que j’ai pendant les matchs que j’ai vécus ici en France au PSG. Mais ce n'est pas une sensation que j'ai seulement par rapport au match du jour, c'est depuis mon arrivée il y a plus d'un mois", a lancé le technicien argentin.