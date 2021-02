Après avoir passé ses diplômes en Angleterre et a effectué des stages auprès de différents clubs comme les Queens Park Rangers et les Blackburn Rovers, Yaya Touré vient d'entamer sa reconversion en devenant entraîneur-adjoint de l'Olimpik Donetsk.

L'ancien joueur du Barça et de Manchester City a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter.

It’s great to back in the Ukraine to continue by coaching journey! 🇺🇦



Thank you to Olympic Donetsk for the wonderful welcome.



I’m looking forward to passing on my knowledge, helping the team and also continuing my learning here. pic.twitter.com/aLNVHZuHcL