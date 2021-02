🎥 Bollywood, Denzel Washington, Aladdin, hip-hop : Mehdi Carcela se dévoile dans une vidéo

Le joueur du Standard de Liège s'est prêté à un petit jeu de questions-réponses avec son club.

L'un des noms les plus connus du Standard de Liège est celui de Mehdi Carcela. Dans une petite séance de questions-réponses accordée à son club, le médian se livre un peu plus sur lui-même et faire découvrir les choses qu'il aime.

Cinéma, série, musique, joueur préféré... : Mehdi Carcela se dévoile !