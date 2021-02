Clap de fin pour Jelle Van Damme

Sans contrat depuis le début de la saison, l'ancien Diable Rouge ne reviendra pas sur les terrains.

Il l'a annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux: Jelle Van Damme a décidé de prendre sa retraite avec effet immédiat.

"La décision a été tant compliquée que facile car mes enfants ont toujours été ma priorité. Je leur ai promis de ne plus partir trop loin et rien d'intéressant ne m'a été proposé plus proche de chez moi. Donc, je me retire... et pour être honnête il y a plus dans la vie que ce magnifique jeu", a écrit Jelle Van Damme sur Instagram.

Durant sa carrière, Jelle Van Dalle a porté les couleurs de l'Ajax, d'Anderlecht, de Wolverhampton, du Standard ou encore des Los Angeles Galaxy