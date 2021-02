Amuzu encore une fois décisif avec Anderlecht : "Il peut faire mal à beaucoup d'équipes"

Alors Francis Amuzu était critiqué pour ses statistiques ces dernières semaines, il a récemment donné tort à beaucoup de monde sur les derniers matches du Sporting.

Amuzu lui-même est également bouleversé. Ses statistiques sont impressionnantes : il a délivré deux passes décisives contre l'Union en Coupe de Belgique, ce qui était extrêmement satisfaisant pour lui. "Francis peut faire mal à beaucoup d'équipes avec sa vitesse et ses talents de dribbleur. Il est vrai qu'il n'a pas marqué beaucoup, mais je vois aussi les occasions qu'il crée et le danger qu'il crée. Mais il y a encore une marge", confie Vincent Kompany en conférence de presse.

L'entraîneur des Mauves a évoqué les lacunes des ailiers à l'académie des jeunes. "Et je ne parle pas d'Anderlecht ici, mais en général. Je l'ai aussi vu à City. Les ailiers sont tellement habitués à leur position qu'ils ont du mal lorsqu'ils sont placés sur l'autre flanc."

Amuzu a beaucoup joué à gauche dans sa jeunesse, mais est placé à droite sous Kompany. "Je vois partout des attaquants de flanc qui doivent encore s'habituer à un autre flanc à l'âge de 25 ans. Ils doivent être sortis de leur zone de confort chez les jeunes."

Diaby se fait remarquer

Autre joueur qui s'est démarqué face à l'Union: Abdoulay Diaby a inscrit ses deux premiers buts pour les Mauves. Un sur penalty et un sur une belle finition. "Diaby a encore besoin d'un peu de temps d'adaptation pour pouvoir jouer dans notre système. Il n'a pas non plus été en mesure de jouer des matchs amicaux. Mais dans notre système, il peut gérer beaucoup de positions. Et il apporte profondeur et efficacité."