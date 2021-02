Premier League : Après Liverpool, Ilkay Gündogan marche sur Tottenham

On connaît la nouvelle victime d'Ilkay Gündogan. Après avoir inscrit un doublé à Anfield dimanche dernier, il a récidivé ce samedi contre Tottenham, dans le cadre de la 24ème journée de Premier League. Grâce à lui, Manchester City continue de creuser l'écart en tête du championnat anglais.

C'est d'abord Rodrigo Hernández qui a ouvert le score pour les Sky Blues, en transformant un penalty obtenu par Ikay Gündogan (23ème). Bien lancé, ce dernier a continué à faire le show en seconde période. L'international a fait le break au retour des vestiaires (50ème) avant d'aggraver le score peu après l'heure de jeu (66ème). Score final : 3-0 pour Manchester City.

FULL TIME | We've now equalled the English top-flight record for most wins since the start of a calendar year with our 9th victory in 2021! 💙



🔵 3-0 ⚪️ #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/XkoXy7UhL6