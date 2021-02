Rodri a marqué un penalty, mais Guardiola.... n'est pas content

Depuis quelques semaines, Manchester City a des problèmes pour marquer un penalty.

Peu efficace sur penalty, Manchester City a vu Rodri (24 ans, 22 matchs et 1 but en Premier League cette saison) réussir sa tentative contre Tottenham (3-0), samedi en Premier League. Malgré ce but, le coach des Citizens, Pep Guardiola, n'a pas vraiment apprécié la transformation du milieu de terrain espagnol, proche lui aussi de se faire stopper par Hugo Lloris.

"Rodri est-il le tireur attitré maintenant ? Non. J'admire son courage de prendre le penalty mais ce n'était pas un bon penalty. Je ne rigole pas, cela m'inquiète. Nous aurons un vrai spécialiste pour les transformer avec sérénité. Nous devons continuer à tester", a indiqué le manager catalan pour la BBC.

Bientôt au tour d'Ederson ?