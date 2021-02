Steven Defour regarde sa carrière avec fierté : "Je ne regrette rien du tout"

Le médian a rejoint Malines cette saison dans le but de se relancer. Son contrat se termine en fin de saison.

Steven Defour a retrouvé un club pour cette saison, mais ses performances jusqu'ici ne lui ont pas (encore) mis en position de force pour une prolongation éventuelle.

Arrivé blessé et surtout hors de forme, l'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht tente toujours de retrouver son meilleur niveau. Mais les pépins physiques et les blessures, l'ont accompagné durant toute sa carrière.

Aujourd'hui, inévitablement, l'idée de retraite commence à apparaitre au vu de ses difficultés à revenir à niveau : "Je n'y songe pas vraiment car j'ai encore du temps", confiait Defour à De Zondag.

"J'ai déjà ma petite idée sur le sujet, mais nous en discuterons en temps voulu. Pour le moment, plus que jamais, je continue à prendre du plaisir, à m'entraîner et à jouer. C'est une saison positive pour moi", poursuivait l'ancien Diable Rouge qui tente de se refaire une santé loin de la pression des grands clubs.

Malgré ses nombreuses blessures, Defour estime que sa carrière est une réussite dans l'ensemble : "Sans toutes mes blessures, j'aurais eu des notes plus élevés que des 6,5 ou 7 sur 10, mais au final, mon rêve de petit garçon était de jouer un jour en équipe première à Malines. Et en regardant ce que j'ai réalisé dans l'ensemble, je peux en être fier. Je ne regrette rien du tout", conclut Steven Defour.