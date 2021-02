Camavinga, toujours l'Espagne en tête

Le milieu de terrain de l'équipe de France plait toujours à un grand d'Espagne.

Fin janvier, le milieu de terrain de Rennes Eduardo Camavinga (18 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) a ouvert la porte à une prolongation de son contrat, qui expire en juin 2022. Malgré un possible nouveau bail de l'international français au sein du club breton, le Real Madrid reste confiant sur ce dossier, d'après les informations du quotidien madrilène AS ce lundi.

En effet, les Merengue se montrent prêts à attendre pour l'arrivée du jeune talent. Et surtout, de son côté, Camavinga donnerait toujours sa priorité à un transfert à Madrid au moment de son départ de Rennes. Autant dire que le Tricolore et la Maison Blanche pourraient prendre rendez-vous pour le mercato d'été 2022.