🎥 Deuxième triplé de la saison pour Roman Yaremchuk: avec l'Euro dans un coin de la tête

L'attaquant ukrainien retrouve ses sensations au meilleur moment. Et il a bien l'intention de continuer à faire trembler les filets jusqu'à la fin de la saison.

Bien aidé par un excellent Vadis Odjidja, Roman Yaremchuk a fait le plein de confiance en inscrivant son deuxième triplé de la saison, lundi soir, contre l'Excel Mouscron.

Objectif Euro

La preuve que l'Ukrainien est toujours bien impliqué. Avec 13 buts, il réalise d'ailleurs sa phase classique la plus prolifique depuis son arrivée en Belgique. "J'essaye de faire mieux chaque saison", insiste-t-il. "L'Euro arrive et c'est une compétition qui me tient énormément à cœur."

Auteur de neuf buts en 16 apparitions avec la vareuse son équipe nationale, Roman Yaremchuk s'est imposé dans le collectif ukrainien. Il espère désormais profiter de la dernière partie de la saison pour arriver en pleine confiance et en grande forme à l'Euro, au cours duquel l'Ukraine défiera les Pays-Bas, l'Autriche et la Macédoine.