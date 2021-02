Kylian Mbappé bientôt prolongé ?

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, le champion du monde 2018 a publiquement admis à la fin du mois de janvier qu'il se trouvait "en phase de réflexion" concernant son avenir.

Kylian Mbappé (22 ans, 21 matchs et 16 buts en L1 cette saison) aurait tranché concernant son avenir, selon les informations du quotidien catalan Sport. L'attaquant du PSG va rester et prolonger son bail avec le champion de France. Toutefois, le Français va seulement étendre son contrat d'un an, soit jusqu'en juin 2023.

Il s'agirait d'une façon pour Mbappé de conserver la main sur son futur. Ainsi, le natif de Bondy serait toujours en position de force pour mettre la pression sur les dirigeants parisiens ou envisager un départ dans un avenir proche. Si cela s'avère être le cas, le Real Madrid et Liverpool vont devoir patienter avant d'avoir une chance sur ce dossier.