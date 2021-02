Andrea Pirlo : "On leur a servi le match qu'ils voulaient sur un plateau d'argent..."

Ce mercredi soir, la Juventus s'est inclinée au FC Porto (2-1) lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

La Juventus a débuté la rencontre de la plus mauvaise des manières puisque les Bianconeri encaisseront très rapidement leur premier but suite à une erreur grossière de Rodrigo Bentancur dont profitera Taremi pour ouvrir la marque (1e). Marega doublera la mise (46e) tandis que Chiesa réduira la score en fin de rencontre (84e).

Andrea Pirlo était déçu de l'entame de match ratée de son équipe. "Quand tu prends un but comme ça après une minute de jeu, c'est normal de ressentir un peu de peur et de manquer un peu d'assurance. Ce n'était de toute évidence pas comme ça que l'on voulait débuter", a lâché l'entraîneur de la Juventus Turin au micro de Sky Sport.

"On savait que c'était le match qu'ils voulaient, ils défendent très bien, et avec ce but en début de match, c'est devenu encore plus difficile. On leur a servi le match qu'ils voulaient sur un plateau d'argent... C'est normal qu'il y ait un peu de fatigue, après autant de rencontres disputées, ce n'est pas facile de maintenir toujours le même rythme et le même niveau de concentration. Heureusement, on a réussi à rester en course en vue du match retour avec le but de Chiesa. Il faut maintenant se concentrer sur le retour", a souligné le technicien italien.