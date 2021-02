Officiel : Mathias Pogba va découvrir son onzième club

Le frère de Paul Pogba avait annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, c'est désormais officiel ce mercredi.

Mathias Pogba s'est engagé ce mercredi avec le Tabor Sezana, actuel septième du championnat de Slovénie. À 30 ans, l'international guinéen va découvrir son douzième club et son sixième pays après la France (Quimper FC et Tours), l'Angleterre (Wrexham, Crewe Alexandra et Crawley Town), l'Écosse (Partick Thistle), l'Italie les Pays-Bas (Sparta) et l'Espagne (Ciudad Real, Lorca FC et Racing Murcia).

"Une autre équipe, une autre mission. Merci mon Dieu pour cette opportunité que vous m'avez donnée " , a écrit le frère de Paul Pogba sur Instagram.