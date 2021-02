Marc Grosjean est déçu: "Loin de nos attentes"

L'ancien coach de l'Union était sur le banc de Seraing et il n'a pas reconnu son équipe.

Malade, Emilio Ferrera n'a pu être présent sur le banc du RFC Seraing ce vendredi, comme lors de la dernière réception de l'Union puisque ce dernier était suspendu. C'est une nouvelle fois Marc Grosjean qui a pris place sur le banc des Métallos et il n'a pas reconnu son équipe.

"En première période, Seraing n'a pas répondu à l'attente", a déclaré Grosjean en conférence de presse. "Nou avions espéré plus puisqu'en tant que deuxième nous recevions le leader, et nous voulons conserver cette deuxième place. On est passé à côté de la première période et c'était mieux en seconde même si ce n'a pas été suffisant. Je suis vriment surpris de ce que j'ai vu".

Mais le T1 d'un soir des Métallos reconnaissait la supériorité de l'adversaire: "Il n'y a finalement pas de discussion, l'Union mérite sa victoire. Nous avons vécu une première période en dessous de nos attentes et le début de match a été orienté avec le premier but. S'il y a penalty? Ca ne changera rien au match".